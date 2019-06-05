Авиакомпания KLM разработает первый V-образный пассажирский самолет. Чем он лучше обычных

5 июня, 2019, 13:20

Авиакомпания KLM Airlines и Делфтский технический университет (TU Delft) в Нидерландах развивать совместный проект - разработку первого V-образного пассажирского самолета Flying-V с салоном в крыльях

Об этом пишет KLM Airlines.

Flying-V похож по конструкции и размаха крыльев на самолет Airbus A350 - у них похож размер, что позволит аппарату от KLM перевозить такое же количество пассажиров - около 314 человек в стандартной конфигурации.

Пассажирский салон, багажный отсек и топливные баки Flying-V будут находиться в крыльях самолета - такая конструкция позволит сделать расходы топлива меньше на 20%, чем у аналогичных аппаратов одинакового размера.

Бюджет проекта не разглашается. В случае, если самолет пройдет все необходимые сертификации и испытания, на рынке он появится в лучшем случае в 2040 году.

По словам руководителя проекта Рулоф ВОСА с TU Delft, авиация выбрасывает до 2,5% всего углекислого газа в мире ежегодно. При этом електролитакы не смогут перевозить людей через океаны в ближайшие десятилетия, поэтому компании решили заняться разработкой технологий, которые позволят хотя бы уменьшить выброс CO₂ в атмосферу.