Американский сенатор: Фирташ заработал сотни миллионов, ожидая экстрадиции в США

5 июня, 2019, 17:57

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер рассказал, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых соглашениях, ожидая экстрадиции в США

Об этом говорится в письме на имя бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнс от 11 апреля 2018 года, опубликованном NBC News.

Уикер отметил, что несмотря на арест, Фирташ продолжает заниматься коррупцией в Украине. По его подсчетам, олигарх мог заработать на этом после своего ареста около 1,5 миллиарда долларов.

"Эта коррупция подрывает усилия украинских реформ, которые Соединенные Штаты решительно поддерживают", - утверждал сенатор.

Отмечается, что издание получило копию этого письма в ответ на запрос в рамках закона США об открытости информации.

В письме Уикер также утверждается, что до 2014 года Фирташ действовал как "прямой агент Кремля", участвуя в схеме, позволяет "зарабатывать" на поставке природного газа между российским Газпромом и Украиной.

Исходя из судебных документов и телеграмм Госдепартамента, которые также есть в распоряжении NBC News, Фирташ участвовал в этой схеме крайней мере с 2005 по 2010 год.

"Путем манипулирования ценами на природный газ, Кремль использовал РосУкрЭнерго в качестве инструмента для сохранения зависимости Киева от Москвы", - отмечается в письме Уикер.

Согласно судебным документам, РосУкрЭнерго была фирмой, созданной Фирташем и Газпромом, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому правительству.

В то же время пресс-секретарь и адвокаты Фирташа, Ленни Дэвис и Дэн Уэбб заявили, что обвинения в письме Уикер были "категорически и однозначно ложными".

"Нет никаких фактов, чтобы подтвердить их", - сказал Дэвис.

Отмечается, что Дэвис, бывший помощник Билла Клинтона, который также является представителем бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, угрожал NBC News судебным иском за дезинформацию, если содержание письма Уикер будет опубликован.

"Похоже, что сенатор Уикер написал письмо, основываясь на дезинформации, - сказал Дэвис, - возможно, используя язык, подобную той, которая используется предвзятым топ-менеджером большой украинской государственной компании, которая может быть заинтересована в создании вертикально интегрированной монополии в газовом бизнесе".