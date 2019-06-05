Американка собирается "нарастить" себе третью грудь. Зачем

5 июня, 2019, 16:03

Американка, много лет проходила с муляжом третьей груди, решилась на операцию по установлению постоянного импланта

Об этом сообщает британское издание Daily Star.

25-летняя Жасмин Тридевил (Jasmine TriDevil), чье настоящее имя - Алиша Есслер (Alisha Hessler), привлекла внимание общественности еще в 2014 году, когда заявила, что сделала пластическую операцию и теперь у нее три груди. Многие пластические хирурги сошлись во мнении, что это невозможно. Тогда немецкий журналист решил проверить это - он использовал тепловизор, который показал отсутствие каких-либо тепловых тканей - и разоблачил ее в ношении специального муляжа.

Тридевил приобрела популярность из-за нестандартной внешности. Она рассказала, что никогда не воспринимала свою ложную третью грудь всерьез, но ей нравится, что это привлекает внимание мужчин. Американка планирует сделать операцию и уже нашла хирурга во Флориде.

Процедура обойдется ей в $50 тысяч при условии, что Жасмин предоставит справку о своем психическом здоровье. Сейчас она просит своих фанатов поддержать ее, чтобы собрать необходимые средства на пластику. Тридевил пояснила, что врач будет постепенно расширять костную ткань ее грудной клетки, чтобы вставить имплант.