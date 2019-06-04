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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что настроен на примирение с Польшей относительно исторических моментов

Зеленский заявил, что настроен на примирение с Польшей относительно исторических моментов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен на недопущение доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Мы должны сохранить наше достоинство, чтобы наш общий голос был услышан в общеевропейском контексте. Мы имеем общее понимание угроз, которые несет Россия, и боремся за то, чтобы ЕС оставался общим с Украиной в ее борьбе против агрессии", - сказал он.

По словам Зеленского, он настроен на процесс примирения.

"Отдельно хочу отметить, что я настроен на восприятие процесса примирения, и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей", - отметил он.

 

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