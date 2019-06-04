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Espreso.tvОбществоЗеленский выбрал сторону, которую будет защищать в ситуации с "ПриватБанком"

Зеленский выбрал сторону, которую будет защищать в ситуации с "ПриватБанком"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом заявил, что в деле "ПриватБанка" будет защищать только государство

Об этом написала его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил он.

  • Напомним, 26 апреля стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против НБУ и ПриватБанка, которые оспаривают пять кредитных договоров и их личное поручительство по ним.

  • В НБУ считают, что экс-владелец ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд на НБУ с требованием отменить договоры поручительства по кредитам, которые Нацбанк выдал банку до национализации. А это сделает невозможным конфискацию активов Коломойского в Швейцарии .

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