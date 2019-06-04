Зеленский выбрал сторону, которую будет защищать в ситуации с "ПриватБанком"

4 июня, 2019, 20:50

Об этом написала его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил он.