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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с Юнкером в Брюсселе

Зеленский встретился с Юнкером в Брюсселе


фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеры проводят встречу в рамках первого официального визита главы Украинского государства в Брюссель.

"Президент Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии", - говорится в сообщении.

 

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