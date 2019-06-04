Зеленский встретился с Юнкером в Брюсселе

4 июня, 2019, 16:45

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лидеры проводят встречу в рамках первого официального визита главы Украинского государства в Брюссель.

"Президент Зеленский встретился с Юнкером, чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии", - говорится в сообщении.