Зеленский в Брюсселе сделает несколько заявлений, вопросов от СМИ не будет, - журналист
У себя в Twitter он отметил, что Зеленский не собирается давать совместную пресс-конференцию с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с главой Европейского совета Дональдом Туском.
Также Йозвяк пишет, что Зеленский может не отвечать на вопросы во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Первый визит в Брюссель президента Украины и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" - отметил журналист.
interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 4 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
В рамках своего первого зарубежного визита Зеленский встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
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