Зеленский в Брюсселе расскажет европейским партнерам, сколько детей погибло на Донбассе из-за войны с РФ

4 июня, 2019, 15:50

Об этом он написал в Facebook.

Отмечается, что, по данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 000 детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим.

"Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что призывов мало, поэтому разговоры с лидерами Европы он начнет с вопросов "Как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем призывать его к миру?"