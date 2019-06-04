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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом

Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом


фото: president.gov.ua
Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом

Как сообщает Интерфакс-Украина, президентский самолет приземлился во второй половине дня в международном аэропорту Завентем.

Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его главой Украинского государства.

Согласно программе, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 15.30 (16.30 по Киеву).

После этого президент Зеленский посетит штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

В 18.20 (19.20 по Киеву) в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис, курирующий вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершает программу встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, после окончания ее президенты сделают заявления для прессы.

На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, после окончания которой состоится совместная пресс-конференция.

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