Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом
Как сообщает Интерфакс-Украина, президентский самолет приземлился во второй половине дня в международном аэропорту Завентем.
Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его главой Украинского государства.
После этого президент Зеленский посетит штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
В 18.20 (19.20 по Киеву) в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис, курирующий вопросы макрофинансовой помощи Украине.
Завершает программу встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, после окончания ее президенты сделают заявления для прессы.
На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, после окончания которой состоится совместная пресс-конференция.