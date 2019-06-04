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Espreso.tvОбществоЗаместитель министра обороны Павловский идет с военной службы

Заместитель министра обороны Павловский идет с военной службы


фото: mil.gov.ua
Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский идет с военной службы

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Facebook.

Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы.

Рапорт подан на выполнение требований закона Украины "О национальной безопасности Украины", указа президента "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины", где определены принципы внедрения демократически гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.

  • Ранее Павловский был задержан по подозрению в растрате в Министерстве обороны Украины.
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