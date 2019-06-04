Виновные в смерти Кирилла Тлявова понесут жесткое наказание, - Бурбаки

4 июня, 2019, 11:24

Фракция "Народный фронт" выражает искренние соболезнования родным 5-летнего Кирилла Тлявова, погибшего от огнестрельного ранения в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области

Соболезнования от имени фракции произнес с трибуны парламента ее руководитель Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

"От фракции "Народный фронт" выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это невероятно тяжелая утрата. Каждому из нас не хватает слов", - сказал он.

Максим Бурбак также подчеркнул, что Национальная полиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержание подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Все необходимые первоначальные следственные действия полицией произведены, включая задержание подозреваемых полицейских, и все материалы переданы в Государственное бюро расследований для полного и объективного расследования. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ. Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который несет ответственность за действия подчиненных, подал в отставку и попросил для продолжения службы перевести его на самые тяжелые участки в зоне проведения ООС", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

"Виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", - сказал он.