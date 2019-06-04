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Espreso.tvОбществоVisa запустила в Украине технологию, превращающую смартфон на платежный терминал

Visa запустила в Украине технологию, превращающую смартфон на платежный терминал


фото: delo.ua
Платежная система Visa разработала технологию, которая позволяет использовать смартфон со встроенным NFC-модулем как терминал для приема платежей

Соответствующую технологию представили во время презентации, которая состоялась в Киеве 4 июня, передает Finclub.

Технология получила название Tap to Phone. Она позволяет использовать смартфон, который имеет встроенный модуль NFC и работает на операционной системе Android, для приема платежей за товары и услуги (то есть в качестве платежного терминала).

"Это новое слово в развитии инфраструктуры в мире. И это первый запуск в СНГ и Юго-Восточной Европе", - сообщила директор регионального развития Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова.

Отмечается, что партнером в запуске этой системы в Украине стал государственный Ощадбанк.

Использование этой технологии способно значительно упростить ведение бизнеса для малых предпринимателей, ведь позволит им не покупать платежные терминалы и не тратиться на их обслуживание.

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