"Контролировать, усиливать, помогать": Вакарчук обещает предлагать Зеленскому радикальные реформы

4 июня, 2019, 08:32

Святослав Вакарчук будет поддерживать те реформы президента Владимира Зеленского, которые он считает правильными, а также будет предлагать более радикальные

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Главком.

"Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно, и даже усиливать. Я бы сказал, стараться еще более радикальные реформы предлагать. Там, где он будет поступать не так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему или заставлять его выполнить свои обещания", - заявил Вакарчук.

По его словам, все решения президента необходимо контролировать и усиливать:

"Я уже говорил, что президент - это государственный институт, а не фамилия. Политика слепой веры президента - это старая политика. Мы ее совершенно не принимаем. Мы считаем, что президента нужно контролировать, усиливать и помогать там, где нужно".