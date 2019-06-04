В заседании ТКГ по Донбассу примет участие начальник Генштаба
4 июня, 2019, 21:00
Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
"Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возврату в Минск. Прекращение огня - мы хотим все закончить", - заявил он.
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, заявил Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО. pic.twitter.com/UbtjlXPbn6- DW украинским (@dw_ukrainian) 4 июня 2019