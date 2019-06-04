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Espreso.tvОбществоВ заседании ТКГ по Донбассу примет участие начальник Генштаба

В заседании ТКГ по Донбассу примет участие начальник Генштаба

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возврату в Минск. Прекращение огня - мы хотим все закончить", - заявил он.

 

 

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