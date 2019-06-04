В Японии появилось движение #KuToo: женщины борются за право не носить каблуки на работе

4 июня, 2019, 16:53

Японские женщины создали петицию против рабочего дресс-кода, который обязывает носить обувь на каблуках

Как сообщает DW, активистки просят правительство принять закон, который бы запретил работодателям дискриминацию из-за обуви.

Группа женщин подала петицию к правительству Японии с требованием законодательно запретить работодателям принуждать сотрудниц к ношению обуви на каблуках. Движение #KuToo начала актриса и писательница Юми Исикава. В феврале она написала твит, в котором осудила практику такого дресс-кода, - пост стал вирусным, и это подтолкнуло Исикава к созданию кампании. По сообщениям СМИ, онлайн-петицию поддержали почти 19 000 человек.

Название движения - отсылка к #MeToo и игра слов: оно созвучно с японскими словам kutsu ( "обувь") и kutsuu ( "боль"). Участницы #KuToo говорят, что женщины почти обязаны носить туфли на высоких каблуках во время собеседований и работы во многих компаниях страны. Как отметила Юми Исикава, поклонницы движения призывают правительство создать закон, который расценивал бы принуждение к подобному дресс-коду как сексуальную дискриминацию или даже харассмент.

Исикава провела пресс-конференцию после встречи с представителями Министерства труда. Девушка рассказала, что чиновница, с которой она говорила, с симпатией отнеслась к петиции и добавила, что "это первый раз, когда такие призывы доходят до министерства".