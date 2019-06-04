В течение мая лук в Украине подешевел в четыре раза

4 июня, 2019, 13:38

Только в течение последней недели мая цены на лук нового урожая снизились на 39%, а на урожай 2018 - на 43%.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы плодоовощного бизнеса Еast-fruit.

"Лук в Украине подешевел в четыре раза в течение мая - многие так и не продали его по рекордной цене. Только за последнюю неделю цены на лук нового урожая снизились на 39%, а на прошлогодний - на 43%. В целом же, за май цены на лук урожая 2019 обвалились в среднем в четыре раза! Видимо, очень много фермеров южного региона Украины правильно сориентировались в ситуации и сделали ставку на выращивание озимого и раннего лука, что привело к резкому росту предложения украинской продукции нового урожая уже во второй половине мая ", - говорится в сообщении.

Эксперты акцентируют, что овощеводы Украины, сохраняющие лук до мая, ожидали получить еще более высокие цены за свой продукт. Конечно, таких было не очень много, но те, кто не успел продать продукцию на пике цены в конце апреля - начале мая, сейчас очень динамично снижают цены, надеясь активизировать спрос, и подсчитывают убытки.

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