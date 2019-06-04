В Таллинне совершил аварийную посадку самолет из Киева
4 июня, 2019, 20:01
В эстонской столице, Таллинне, совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева
Об этом сообщает пресс-служба Таллинского аэропорта.
Инцидент произошел 4 июня в 18:07, говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту самолета находились 31 пассажир и 5 членов экипажа.
Отмечается, что никто из них не пострадал.
Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси, говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации аэропорт был кратковременно закрыт: полеты возобновили в 18:38.
- Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский поезд "четырех столиц" сообщением Киев-Минск-Вильнюс-Рига летом 2019 года могут продлить до Таллинна .