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Espreso.tvОбществоВ Таллинне совершил аварийную посадку самолет из Киева

В Таллинне совершил аварийную посадку самолет из Киева

В эстонской столице, Таллинне, совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева

Об этом сообщает пресс-служба Таллинского аэропорта.

Инцидент произошел 4 июня в 18:07, говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета находились 31 пассажир и 5 членов экипажа.

Отмечается, что никто из них не пострадал.

Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси, говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации аэропорт был кратковременно закрыт: полеты возобновили в 18:38.

  • Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский поезд "четырех столиц" сообщением Киев-Минск-Вильнюс-Рига летом 2019 года могут продлить до Таллинна .
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