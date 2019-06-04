В Таллинне совершил аварийную посадку самолет из Киева

4 июня, 2019, 20:01

В эстонской столице, Таллинне, совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева

Об этом сообщает пресс-служба Таллинского аэропорта.

Инцидент произошел 4 июня в 18:07, говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета находились 31 пассажир и 5 членов экипажа.

Отмечается, что никто из них не пострадал.

Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси, говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации аэропорт был кратковременно закрыт: полеты возобновили в 18:38.