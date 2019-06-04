В Осло россиянин напал с ножом и криками "Аллах акбар" на прохожих, есть раненый

4 июня, 2019, 18:43

В Осло норвежская полиция задержала 30-летнего гражданина РФ, который с ножом напал на прохожего-филиппинца и угрожал еще нескольким случайным встречным

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aftenposten.

Согласно сообщению, полиция, приехавшая на место инцидента утром 4 июня, сделала предупредительный выстрел и применила электрические тазеры для обезвреживания нападающего. Злоумышленника и пострадавшего филиппинца госпитализировали с ранениями.

На видео свидетеля слышно, что мужчина с ножом кричал "Аллах акбар". По данным следствия, нападающий не знал человека, на которого напал, и он был случайной жертвой.

Полиция расследует, не употреблял ли русский перед нападением психоактивные вещества. Люди, которые знакомы с нападающим, сообщили о том, что у него было расстройство психики.

Мужчина жил в Норвегии последние несколько лет и был хорошо известен полиции, его обвиняют в покушении на убийство. По словам правоохранителей, о терроризме в этом случае речь не идет.