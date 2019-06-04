В Нью-Йорке на улицах установили подушки для битья

4 июня, 2019, 12:09

Дизайнерская студия dontakethisthewrongway установила по всему Нью-Йорке специальные подушки для битья, с помощью которых жители города могут снимать стресс

Об этом пишет Design Boom .

Подушки установили в рамках Недели дизайна в Нью-Йорке, которая проходила во второй половине мая. На арт-объекте написано, что использовать его можно на свой страх и риск, а также это - "здоровое место для того, чтобы согнать фрустрацию".

Авторы проекта говорят, что их концепция - создание "общественных мест для выражения тех эмоций, которые присущи всем нам, как плохих, так и хороших". Они надеются, что подушки помогут развить "более здоровые способы решения личных и коллективных проблем в общественных местах".