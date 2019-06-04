//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за пожара на птицефабрике проводят замеры воздуха

В Киеве из-за пожара на птицефабрике проводят замеры воздуха


фото: ДСНС
На птицефабрике "Ясенсвит" в Васильковском районе, в 30 км от Киева, произошел масштабный пожар, в столице проводятся замеры воздуха

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, площадь пожара расположенного отдельно цеха в г. Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе. Также в коммунальной службы есть стационарные посты контроля воздуха в круглосуточном режиме, отслеживающие уровень загрязнения воздуха, отметили в пресс-службе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать