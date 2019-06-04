В Киеве Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу

4 июня, 2019, 21:58

В Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого микроавтобус Mercedes сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Пострадавшего мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали врачи "скорой помощи". Сам водитель микроавтобуса говорит, что не увидел пешехода из-за припаркованных в правой полосе автомобилей. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.