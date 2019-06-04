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Espreso.tvОбществоВ Киеве Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу

В Киеве Mercedes сбил мужчину, переходившего дорогу

В Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого микроавтобус Mercedes сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Пострадавшего мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали врачи "скорой помощи". Сам водитель микроавтобуса говорит, что не увидел пешехода из-за припаркованных в правой полосе автомобилей. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

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