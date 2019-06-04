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Espreso.tvСпортВ Хорватии затролили новую форму "Барселоны" в клеточку

В Хорватии затролили новую форму "Барселоны" в клеточку


фото: twitter
В Хорватии намекнули, что новая форма "Барселоны" очень похожа на футболки ее национальной команды

Об этом сообщает Хорватский футбольный союз в twitter.

"Хорошая попытка," Барселона ", но ты не перебьешь красно-белые шашечки", - говорится в твите.

3 июня "Барселона" представила новую форму в красно-синюю клеточку. Между тем, сборная Хорватии уже много лет выступает в красно-белых футболках в клеточку.

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