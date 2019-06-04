В Хорватии затролили новую форму "Барселоны" в клеточку
4 июня, 2019, 10:41
В Хорватии намекнули, что новая форма "Барселоны" очень похожа на футболки ее национальной команды
Об этом сообщает Хорватский футбольный союз в twitter.
"Хорошая попытка," Барселона ", но ты не перебьешь красно-белые шашечки", - говорится в твите.
3 июня "Барселона" представила новую форму в красно-синюю клеточку. Между тем, сборная Хорватии уже много лет выступает в красно-белых футболках в клеточку.
Nice try @FCBarcelona , but you can not beat red-and-white checkers #Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x- HNS (@HNS_CFF) 3 июня 2019
- Напомним, фото новой необычной формы "Барселоны", в которой она будет играть в следующем сезоне, попали в сеть еще в декабре 2018 .
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