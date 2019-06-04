В Хорватии затролили новую форму "Барселоны" в клеточку

4 июня, 2019, 10:41

В Хорватии намекнули, что новая форма "Барселоны" очень похожа на футболки ее национальной команды

Об этом сообщает Хорватский футбольный союз в twitter.

"Хорошая попытка," Барселона ", но ты не перебьешь красно-белые шашечки", - говорится в твите.

3 июня "Барселона" представила новую форму в красно-синюю клеточку. Между тем, сборная Хорватии уже много лет выступает в красно-белых футболках в клеточку.