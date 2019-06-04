В Харькове столкнулись маршрутка и грузовик, 15 пострадавших

4 июня, 2019, 10:31

Во вторник, 4 июня, в Харькове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса "Рута" и грузовика Renault Master

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. В результате столкновения на проезжей части двух автомобилей два пассажира грузовика и 13 пассажиров маршрутки получили травмы.

Все пострадавшие госпитализированы в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.