В Харькове столкнулись маршрутка и грузовик, 15 пострадавших
4 июня, 2019, 10:31
Во вторник, 4 июня, в Харькове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса "Рута" и грузовика Renault Master
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Авария произошла около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. В результате столкновения на проезжей части двух автомобилей два пассажира грузовика и 13 пассажиров маршрутки получили травмы.
Все пострадавшие госпитализированы в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски