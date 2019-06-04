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Espreso.tvОбществоВ Харькове столкнулись маршрутка и грузовик, 15 пострадавших

В Харькове столкнулись маршрутка и грузовик, 15 пострадавших


фото: hk.npu.gov.ua
Во вторник, 4 июня, в Харькове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса "Рута" и грузовика Renault Master

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. В результате столкновения на проезжей части двух автомобилей два пассажира грузовика и 13 пассажиров маршрутки получили травмы.

Все пострадавшие госпитализированы в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.

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