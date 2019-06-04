В Facebook появился менеджер по Украине

4 июня, 2019, 08:54

На должность менеджера по публичной политике в Украине международная корпорация Facebook назначила Екатерину Крук

Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager (менеджер по политике, - ред.) по Украине, с размещением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.

По его словам, Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

Золотухин также надеется, что отныне "грубое и непрофессиональное отношение" к Украине и украинцам прекратится.

О том, что в Facebook намерены назначить менеджера по публичной политике по Украине стало известно в октябре 2018 года.