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Espreso.tvОбществоВ Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек

В Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек

В городе Днепр, на улице Береговой, произошел конфликт между группой мужчин, который завершился стрельбой

Об этом сообщает Информатор.

Конфликт возник между владельцем и арендатором здания, говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 июня на месте возник конфликт, однако тогда все ограничилось вызовом полиции и поездкой в райотдел полиции. Уже 4 июня вторая сторона перешла к более активным действиям: придя в здание, около 40 мужчин в балаклавах начали стрелять.

По словам очевидцев, нападавшие целились именно в людей, хотя поранить им никого не удалось.

Отмечается, что на место ЧП приехали шесть экипажей патрульной полиции. Позже прибыли сотрудники тактико-оперативного реагирования и спецподразделения КОРД.

Отмечается, что силовики задержали около 30 человек. Их доставили в отделение полиции для выяснения деталей инцидента.

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