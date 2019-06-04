В Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек
Об этом сообщает Информатор.
Конфликт возник между владельцем и арендатором здания, говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 июня на месте возник конфликт, однако тогда все ограничилось вызовом полиции и поездкой в райотдел полиции. Уже 4 июня вторая сторона перешла к более активным действиям: придя в здание, около 40 мужчин в балаклавах начали стрелять.
По словам очевидцев, нападавшие целились именно в людей, хотя поранить им никого не удалось.
Отмечается, что на место ЧП приехали шесть экипажей патрульной полиции. Позже прибыли сотрудники тактико-оперативного реагирования и спецподразделения КОРД.
Отмечается, что силовики задержали около 30 человек. Их доставили в отделение полиции для выяснения деталей инцидента.