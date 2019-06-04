В Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек

4 июня, 2019, 20:25

В городе Днепр, на улице Береговой, произошел конфликт между группой мужчин, который завершился стрельбой

Об этом сообщает Информатор.

Конфликт возник между владельцем и арендатором здания, говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 июня на месте возник конфликт, однако тогда все ограничилось вызовом полиции и поездкой в райотдел полиции. Уже 4 июня вторая сторона перешла к более активным действиям: придя в здание, около 40 мужчин в балаклавах начали стрелять.

По словам очевидцев, нападавшие целились именно в людей, хотя поранить им никого не удалось.

Отмечается, что на место ЧП приехали шесть экипажей патрульной полиции. Позже прибыли сотрудники тактико-оперативного реагирования и спецподразделения КОРД.

Отмечается, что силовики задержали около 30 человек. Их доставили в отделение полиции для выяснения деталей инцидента.