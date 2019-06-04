В Будапеште впервые за пять дней после столкновения теплоходов нашли тела погибших

4 июня, 2019, 11:40

Спасателям впервые за пять дней удалось найти тела туристов, погибших в результате столкновения двух теплоходов на Дунае в Будапеште

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Index.hu .

В понедельник из Дуная извлекли тело мужчины, его нашли на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии в регионе Бач-Кишкун.

Имени погибшего пока не назвали, но по данным венгерских СМИ - это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Кроме того, вчера водолазы достали из воды тело женщины. Ее нашли в обломках прогулочного теплохода, которые лежат на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария.

Поисковая операция продолжается. Постоянные дожди и сильное течение мешали водолазам проводить работы. Многие из тел, как полагают, все еще находятся внутри затонувшего теплохода.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.