В Австралии мужчина расстрелял жителей отеля

4 июня, 2019, 20:41

В городе Дарвин в северной части Австралии мужчина зашел в гостиницу и открыл стрельбу по постояльцах

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как сообщается, в результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека, еще двое получили ранения.

Полиция сообщает, что 45-летний мужчина с огнестрельным оружием вошел в отель Palms в главном деловом районе Дарвина. По словам очевидцев, подозреваемый "заходил в каждую комнату в гостинице, разыскивая кого-то, и стрелял во всех", а затем выбежал из отеля и скрылся на автомобиле.

Позже полиция арестовала подозреваемого, но не сообщила никаких подробностей. Премьер-министр страны Скотт Моррисон исключил, что нападение связано с террористической атакой.