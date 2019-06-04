Укрзализныця назначила еще 4 дополнительных поезда на лето

4 июня, 2019, 17:20

Укрзализныця назначила к морю еще четыре дополнительных поезда, увеличив количество летних дополнительных поездов до 26

Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

Дополнительные поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ, говорится в сообщении.

Поезд №767 Киев-Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Поезд №251 / 252 Харьков-Днепр-Одесса - с 20 июня по 20 сентября через день.

Назначен также поезд №076 Киев-Кривой Рог-Херсон. В июне он будет отправляться 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 числа, в июле - 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, в августе - 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29.

Поезд №80 Киев-Днепр-Новоалексеевка в июне будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 числа. В июле он отправится 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 числа, а в августе - 1, 2, 5, 6, 9, 10 , 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30.

Отмечается, что в ожидании повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, Укрзализныця начала работу по назначению дополнительных поездов на этот период.

Сейчас уже назначены поезда таким сообщением:

Поезд №191 / 192 Киев - Львов на 17 июня, №237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Поезда №779 / 780 Сумы - Киев продлен маршрут движения в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

В дополнительные рейсы отправится поезд №86 / 85 Львов - Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября он будет курсировать по нечетным числам. Назад - 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным числам, говорится в сообщении.