Украинские десантники примут участие в учениях SABER GUARDIAN-2019 со странами НАТО

4 июня, 2019, 09:40

Украинские десантники принимают участие в международных учениях "SABER GUARDIAN-2019" на территории одной из военных баз НАТО в Румынии, к которым привлекаются представители 16 стран

Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Среди участников представители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Германии, Польши, Румынии, США и Украины.

Украину на международных военных маневрах представляет сведенная ротно-тактическая группа 25 отдельной воздушно Днепропетровской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что учения будут проходить более 2 недель, в несколько этапов на разных участках военного полигона.

Первым этапом обучения для украинских десантников является планирование будущих действий на следующие этапы маневров, отработки боевых приказов по стандартам НАТО, проведение рекогносирования участков полигона и постановки задач личному составу на следующий день учений.