Украинец против россиян: Гвоздика ждет супертурнир за титул абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в команде другого потенциального участника турнира - Сергея Ковалева из России.
В турнире примут участие чемпионы мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик и россияне Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев.
"Компания Top Rank хочет провести объединительный турнир в полутяжелом весе с участием всех чемпионов. Ковалев может провести бой с Бетербиевым, Бивол - с Гвоздиком. Победители сойдутся в бою за все титулы", - сообщил источник.
Гвоздик является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Ковалев владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации), Бивол - WBA (Всемирной боксерской ассоциации), Бетербиев - IBF (Международной боксерской федерации).
- 3 мая украинский боксер Александр Гвоздик заявил о желании выступить во Всемирной боксерской суперсерии, победителем которой стал Александр Усик.
- 2 мая украинский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что планирует вернуться на ринг августе-сентябре .
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