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Espreso.tvСпортУкраинец против россиян: Гвоздика ждет супертурнир за титул абсолютного чемпиона мира

Украинец против россиян: Гвоздика ждет супертурнир за титул абсолютного чемпиона мира


фото: Instagram
Промоутерская компания украинского боксера Александра Усика Top Rank организует турнир за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в команде другого потенциального участника турнира - Сергея Ковалева из России.

В турнире примут участие чемпионы мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик и россияне Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев.

"Компания Top Rank хочет провести объединительный турнир в полутяжелом весе с участием всех чемпионов. Ковалев может провести бой с Бетербиевым, Бивол - с Гвоздиком. Победители сойдутся в бою за все титулы", - сообщил источник.

Гвоздик является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Ковалев владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации), Бивол - WBA (Всемирной боксерской ассоциации), Бетербиев - IBF (Международной боксерской федерации).

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