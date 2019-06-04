Украина объяснила в Гааге, как РФ возбудила конвенцию о финансировании терроризма

4 июня, 2019, 16:42

Представитель Украины в Международном суде профессор Жан-Марк Тувенан объяснил, почему РФ нарушает свои обязательства по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Фрагменты из выступления Тувенана в суде привела заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

В частности, представитель Украины подчеркнул, что Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или являются подозреваемыми в участии в финансировании терроризма в Украине. Россия также не нарушила уголовных дел в отношении этих лиц.

Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.

Также Россия обвиняется в серьезном нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма, ведь она не приняла все возможные меры с этой целью.

"Это является злоупотреблениями перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом поведение является явным нарушением обязательств России по Конвенции", - заявил представитель Украины.

Тувенан добавил, что Украина не просит суд принять решение, что Россия осуществила акт агрессии против нее. Украина возбудила дело против России "всего" за нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Киев обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в связи российской агрессией на Донбассе. И в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за преследования крымскотатарских активистов на оккупированном РФ полуострове Крым.