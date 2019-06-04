Украина объяснила в Гааге, как РФ возбудила конвенцию о финансировании терроризма
Фрагменты из выступления Тувенана в суде привела заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
В частности, представитель Украины подчеркнул, что Россия не обеспечила расследование фактов в отношении лиц, которые были или являются подозреваемыми в участии в финансировании терроризма в Украине. Россия также не нарушила уголовных дел в отношении этих лиц.
Россия обвиняется в нарушении части первой статьи 12 Конвенции относительно обязательства сторон оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь. Украина просила помощи России в соответствии с настоящей статьей, но тщетно.
Также Россия обвиняется в серьезном нарушении своих обязательств по статье 18 Конвенции о сотрудничестве с Украиной в предотвращении финансирования терроризма, ведь она не приняла все возможные меры с этой целью.
"Это является злоупотреблениями перед судом: бездействие, пассивность, недомолвки, затягивание дела, отсутствие сотрудничества; в целом поведение является явным нарушением обязательств России по Конвенции", - заявил представитель Украины.
Тувенан добавил, что Украина не просит суд принять решение, что Россия осуществила акт агрессии против нее. Украина возбудила дело против России "всего" за нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски