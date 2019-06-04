Украина экстрадирует в Польшу насильника-убийцу, - прокуратура

4 июня, 2019, 10:08

Украина экстрадирует в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в изнасиловании и убийстве гражданки Польши

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что отдел международного сотрудничества прокуратуры города Киева провел экстрадиционную проверку, по результатам которой Генеральной прокуратурой было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Республику Польша.

Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено.

Прокуратура города Киева опротестовала это решение, а 3 июня Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу об отмене решения районного суда.

В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша, отмечают в прокуратуре.