Убийство ребенка полицейскими: Игрушки из-под МВД не выбросили, а переместили на другое место, - спикер
Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко в Facebook .
"Детские игрушки и символику, которую вчера принесли протестующие под МВД, никто не выбрасывал на помойку. Ее просто переместили на другое место на центральном входе под знаменными мачтами", - написал Шевченко.
В то же время журналист Наталья Нагорная сообщила , что на асфальте пытались закрасить надпись "Убийцы", но стерли только слово "Аваков".
Также сотрудники ведомства вывезли шины, которые накануне жгли активисты.
Напомним, что в понедельник, 3 июня, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел собрались возмущенные активисты. Они требовали наказать полицейских, которые в Переяславе-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика.