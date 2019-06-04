Убийство ребенка полицейскими: Игрушки из-под МВД не выбросили, а переместили на другое место, - спикер

4 июня, 2019, 11:03

Игрушки, которые сносили активисты в связи с убийством 5-летнего ребенка полицейскими под здание МВД, перенесли в другое место возле центрального входа, а не выбросили

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко в Facebook .

"Детские игрушки и символику, которую вчера принесли протестующие под МВД, никто не выбрасывал на помойку. Ее просто переместили на другое место на центральном входе под знаменными мачтами", - написал Шевченко.

В то же время журналист Наталья Нагорная сообщила , что на асфальте пытались закрасить надпись "Убийцы", но стерли только слово "Аваков".

Также сотрудники ведомства вывезли шины, которые накануне жгли активисты.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел собрались возмущенные активисты. Они требовали наказать полицейских, которые в Переяславе-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика.