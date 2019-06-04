Труханова внесли в "Миротворец" из-за возможного российского гражданства

4 июня, 2019, 12:36

Мэра Одессы Геннадия Труханова внесли в базу "Миротворца" из-за возможного нарушения законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (российского)

Соответствующая информация размещена в разделе "Чистилище" .

Отмечается, что, по информации россиян, на человека с фамилией, именем и отчеством одесского мэра, такой же датой и местом рождения, выдавались паспорта Российской Федерации. Первый свой паспорт этот человек получил в 2002 году, второй - в 2003-м. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет. Оба паспорта были аннулированы в 2017 году из-за нарушения процедуры выдачи.

"Является ли одним лицом данные граждане - мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002-м, и человек, ставший гражданином РФ в 2003 году, - мы утверждать со 100% уверенностью, конечно, не можем, но все их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение", - заявил прокурор САП.