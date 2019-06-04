Сутки на фронте: боевики обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, ракетных комплексов и зениток

4 июня, 2019, 07:43

В понедельник, 2 июня, российские наемники на Донбассе 13 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе с применением запрещенных Минскими договоренностями видов вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции возле Новоселовки Второй из минометов запрещенных калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в Верхнеторецком - из 120-мм и 82-мм минометов, неподалеку Авдеевки из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов, вблизи Каменки - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов, в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Водяного - с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи Попасной из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новозвановки - из 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. На каждый обстрел украинские военные дали врагу ответ. По данным разведки, 3 июня один захватчик был ранен.

С начала суток 4 мая оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": возле Авдеевки - с 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Опытного - со станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских военнослужащих в результате этих обстрелов нет. На каждый обстрел украинские подразделения ответили огнем.