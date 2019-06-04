Столтенберг сказал, каким образом Украина может попасть в НАТО
Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.
"Мы также придерживаемся очень важного и фундаментального принципа, что каждое государство имеет суверенное право решать свой собственный путь, и это также касается Украины", - подчеркнул генсек Альянса.
"Мы имеем тесное и хорошее партнерство с Швецией, Финляндией, Австрией и другими странами, которые решили не добиваться членства в НАТО, и мы полностью это уважаем. Но мы также уважаем, когда страны решают, что они хотят добиваться членства. Затем мы садимся ( за стол переговоров) и изучаем, когда и как мы можем помочь им стать готовыми для членства и соответствовать стандартам НАТО", - сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что "важное сообщение заключается в том, что только от страны, которая решает добиваться членства, и 29 стран - членов зависит решение, когда эта страна будет готова присоединиться к Альянсу".
"Мы поддерживаем и помогаем Украине с воплощением реформ, модернизацией ее обороны и безопасности учреждений, чтобы соответствовать стандартам НАТО и бороться с коррупцией. Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее безопасности учреждений, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
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