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Espreso.tvОбществоСовет за основу приняла проект закона об усилении ответственности за отказ в льготном проезде

Совет за основу приняла проект закона об усилении ответственности за отказ в льготном проезде


фото: suddya.com.ua
Верховная Рада проголосовала за основу проект закона о внесении изменений в ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан

Соответствующее решение приняли во время очередного заседания парламента, передает Еспресо.TV

За проект закона №10004 решение проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект предусматривает, в частности, наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (ранее было 8 необлагаемых минимумов) за отказ в бесплатной перевозке льготников.

 

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