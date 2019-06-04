Совет за основу приняла проект закона об усилении ответственности за отказ в льготном проезде

4 июня, 2019, 12:11

Верховная Рада проголосовала за основу проект закона о внесении изменений в ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан