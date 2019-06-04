Совет за основу приняла проект закона об усилении ответственности за отказ в льготном проезде
4 июня, 2019, 12:11
Верховная Рада проголосовала за основу проект закона о внесении изменений в ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях по поводу усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан
Соответствующее решение приняли во время очередного заседания парламента, передает Еспресо.TV
За проект закона №10004 решение проголосовал 231 народный депутат.
Законопроект предусматривает, в частности, наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (ранее было 8 необлагаемых минимумов) за отказ в бесплатной перевозке льготников.