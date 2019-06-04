Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

4 июня, 2019, 11:30

В США Сенат принял законопроект DETER (О сдерживании иностранного вмешательства в выборы)

Как сообщает The Hill, заблокировать документ мог любой сенатор, однако решение было принято единогласно.

Документ предусматривает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США. Речь идет как о нарушении законов о голосовании и финансировании избирательной кампании, так и о вмешательстве под руководством иностранного государства.

Законопроект внесли сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин.

После голосования сенатор Линдси Грэм заявил, что данный документ - сигнал о том, что США не потерпят вмешательства других стран в свои выборы.

"В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного, - отметил он.

Теперь DETER должны утвердить в Палате представителей, после чего документ поступит на подпись к президенту Дональду Трампу.