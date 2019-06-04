Семья нашла в комоде шахматную фигуру стоимостью более $1 млн. Почему она ценна

4 июня, 2019, 13:06

Семья в Эдинбурге, Шотландия, нашла в своем комоде средневековую шахматную фигуру, которую оценили в $1,3 млн

Об этом сообщает CNN.

Шахматная фигура считалась утерянной в течение 200 лет. В 1964 году один из членов семьи, который занимался торговлей антиквариатом, купил ее за $6.

Семья сохраняла фигуру более 50 лет, прежде чем доставить ее в аукционный дом "Сотбис" в Лондоне. Они не подозревали, что эта фигура из набора шахмат из клада, который нашли на шотландском острове Льюис в 1831 году. Всего в наборе 93 фигуры, 82 из которых представлены в Британском музее в Лондоне, а еще 11 находятся в коллекции Национального музея Шотландии в Эдинбурге.

Большинство фигур набора изготовлены из моржового клыка, другие - из китового зуба. Истинное происхождение набора до сих пор остается тайной. Одна из теорий заключается в том, что фигуры вырезали на между XII-XIII веками в Тронхейме, на территории Норвегии.

Фигура представляет из себя 3,5-дюймового (около 9 см) стража с бородой, мечом в правой руке и щитом в левой. В современных шахматах эта фигура - эквивалент туры. Ее выставят на аукционе в "Сотбис" 2 июля, и это будет первый случай публичной продажи чего-либо из шахматного набора с острова Льюис.