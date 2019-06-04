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Espreso.tvОбществоРоссия в Гааге не отрицала финансирование боевиков на Донбассе

Россия в Гааге не отрицала финансирование боевиков на Донбассе


фото: REUTERS
Собранные улики против РФ свидетельствуют о явных нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Об этом в своем выступлении в Международном суде ООН заявила юрист, представитель Украины Марне Чик. Основные тезисы выступления приводит в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Россия не отрицает, что российские граждане, которые финансируют "ДНР", "ЛНР" и других преступников в Украине, осознавали их террористическую деятельность. Россия не отрицает квалификацию взрывов в Харькове и других украинских городах как преступлений Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. Россия утверждает, что пытки и убийства гражданских лиц в так называемых "ДНР" и "ЛНР" - просто обычные преступления, которые не имели цели запугать население", - говорится в сообщении.

"Россия утверждает, что контрольно-пропускной пункт был реальной целью "ДНР" в обстреле Мариуполя и он был военной целью, однако вечером перед нападением члены  "ДНР" обсуждали желание уничтожить Восточный район Мариуполя", - заявила Чик.

 

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