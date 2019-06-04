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Espreso.tvМирРежиссеры последних "Мстителей" создадут мультсериал по настольной игре

Режиссеры последних "Мстителей" создадут мультсериал по настольной игре

Режиссеры "Мстители: Финал" братья Джо и Энтони Руссо спродюсирует анимационный сериал по настольной ролевой игре Magic: The Gathering

Об этом пишет Hollywood Reporter.

Братья Руссо делают сериал для Netflix. Вместе с ними над проектом работают Wizards Of The Coast и Hasbro - производители игрушек и настольных игр.

Режиссеры будут кураторами написания сценария шоу, которое будет посвящено Мироходцу (Planeswalker) - одному из мощнейших существ во Вселенной игры. Точное количество эпизодов и их продолжительность пока не уточняются.

В случае успеха сериала Netflix хочет постепенно расширять франшизу за счет новых шоу. Hollywood Reporter отмечает, что стриминг-сервис надеется занять нишу, которая освободилась после финала "Игры престолов".

Netflix рассчитывает на узнаваемость бренда Magic: The Gathering, у которого во всем мире несколько десятков миллионов фанатов. Игры серии продаются в 70 странах.

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