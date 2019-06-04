Режиссеры последних "Мстителей" создадут мультсериал по настольной игре

4 июня, 2019, 13:37

Режиссеры "Мстители: Финал" братья Джо и Энтони Руссо спродюсирует анимационный сериал по настольной ролевой игре Magic: The Gathering

Об этом пишет Hollywood Reporter.

Братья Руссо делают сериал для Netflix. Вместе с ними над проектом работают Wizards Of The Coast и Hasbro - производители игрушек и настольных игр.

Режиссеры будут кураторами написания сценария шоу, которое будет посвящено Мироходцу (Planeswalker) - одному из мощнейших существ во Вселенной игры. Точное количество эпизодов и их продолжительность пока не уточняются.

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq - NX (@NXOnNetflix) 3 июня 2019

В случае успеха сериала Netflix хочет постепенно расширять франшизу за счет новых шоу. Hollywood Reporter отмечает, что стриминг-сервис надеется занять нишу, которая освободилась после финала "Игры престолов".

Netflix рассчитывает на узнаваемость бренда Magic: The Gathering, у которого во всем мире несколько десятков миллионов фанатов. Игры серии продаются в 70 странах.