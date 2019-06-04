"У них нет выбора": Трамп напомнил членам НАТО об оборонных расходах

4 июня, 2019, 17:42

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО не имеют выбора и должны увеличить военные расходы до 2% ВВП

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает Reuters.

"Премьер-министр и я пришли к согласию, что наши союзники по НАТО должны увеличить их оборонительные расходы - мы оба усердно работаем над этим", - подчеркнул Трамп.

По его словам, те союзники, которые не достигли показателя в 2% от ВВП на оборону, должны увеличить расходы.

"У них нет выбора. Они должны выполнить свои обязательства", - подчеркнул президент США.

Глава Белого дома неоднократно критиковал страны НАТО, в частности Германии, за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.

На саммите НАТО летом 2018 года американский президент даже не исключил выхода своей страны из Альянса в случае, если союзники не будут тратить на оборонную деятельность не менее 2% ВВП. Такой целевой показатель был определен на саммите НАТО в 2014 году, однако в разных странах-членах это решение интерпретируют по-разному.

США настаивают, что все члены Альянса обязаны не позднее 2024 года довести свои оборонные расходы до уровня в менее 2% ВВП.