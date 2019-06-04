"У них нет выбора": Трамп напомнил членам НАТО об оборонных расходах
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает Reuters.
"Премьер-министр и я пришли к согласию, что наши союзники по НАТО должны увеличить их оборонительные расходы - мы оба усердно работаем над этим", - подчеркнул Трамп.
По его словам, те союзники, которые не достигли показателя в 2% от ВВП на оборону, должны увеличить расходы.
"У них нет выбора. Они должны выполнить свои обязательства", - подчеркнул президент США.
Глава Белого дома неоднократно критиковал страны НАТО, в частности Германии, за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.
На саммите НАТО летом 2018 года американский президент даже не исключил выхода своей страны из Альянса в случае, если союзники не будут тратить на оборонную деятельность не менее 2% ВВП. Такой целевой показатель был определен на саммите НАТО в 2014 году, однако в разных странах-членах это решение интерпретируют по-разному.
США настаивают, что все члены Альянса обязаны не позднее 2024 года довести свои оборонные расходы до уровня в менее 2% ВВП.