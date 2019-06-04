"Свободу женским соскам": в Нью-Йорке прошла акция против цензуры

4 июня, 2019, 10:37

2 июня в Нью-Йорке 125 обнаженных людей легли перед офисом Facebook и Instagram, требуя от компаний отменить цензуру женских сосков

Как пишет Dazed , прикрывались участники акции "законными" фотографиями мужских сосков, которые не блокируют в соцсетях.

Акцию организовал фотограф-нудист Спенсер Туник совместно с Национальной коалицией против цензуры. Снимки события Туник представил как часть кампании #WeTheNipple, которая борется за равные права фотографий мужских и женских сосков.

Координаторы акции хотят, чтобы соцсети разрешили публиковать обнаженные снимки художникам и фотографам. "Если Facebook и Instagram хотят стать платформой для людей искусства, они должны убрать запрет на наготу, который мешает художникам, которые работают с человеческим телом", - рассказали организаторы.

Подробнее о блокировании обнаженных фото Facebook написал на странице "Нормы сообщества". Вот что говорится в графе с обоснованием политики: "Мы запрещаем публиковать изображения обнаженного тела или половых актов, поскольку часть людей в нашем обществе может считать такой контент оскорбительным". Далее Facebook пишет, что позволяет подобный контент, если он публикуется в "образовательных, юмористических или сатирических целях".