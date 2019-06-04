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Espreso.tvОбщество"Лето раскручивается" 5-го июня Украина все еще будет одной из самых жарких стран Европы, - синоптик

"Лето раскручивается" 5-го июня Украина все еще будет одной из самых жарких стран Европы, - синоптик


фото: reuters
Завтра днем ожидается +24+29 градусов, на Востоке и Юге +28+33 градуса

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"5 июня Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: завтра днем ожидается +24+29 градусов, на Востоке и Юге +28+33 градуса. В большинстве областей Украины завтра снова дожди или и ливни, грозы, во время гроз шквалы и возможен град. Нюанс. В среду в восточных областях предполагается порывистый, до сильного, ветер!" - рассказала Диденко.

По ее словам, северо-восточная часть Украины, Сумская, Харьковская область, побудут без существенных осадков.

В Киеве завтра местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью + 17 + 19 градусов, завтра днем будет ниже 30, предполагается в столице + 25 + 27 градусов.

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