"Киевстар" анонсирует появление 4G в Харьковском метрополитене
4 июня, 2019, 17:51
Компания "Киевстар" планирует в ближайшее время начать предоставлять услуги мобильной связи четвертого поколения (4G) в Харьковском метрополитене
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Киевстар" в соответствии с законодательством Украины регистрирует все торговые марки, которые может использовать в рекламных целях. В частности, компания планирует уже скоро предоставлять услуги 4G в метро Харькова", - отметили в компании.
Ранее оператор подал заявку на торговую марку "Качественный 4g уже в метро". Соответствующее сообщение было размещено в реестре торговых марок Укрпатента, принятых к регистрации.
- Данная аббревиатура расшифровывается как 4generation, то есть четвертое поколение. В 2008 году этот стандарт был признан конвенцией по развитию беспроводных технологий в Женеве. 4G системы "умнее" предыдущих поколений. Благодаря 4G можно, например, беспрепятственно пользоваться видеоконтентом. И если 3G начинает тормозить, то 4G правильно перераспределяет между своими башнями пользовательские запросы.
- Исследователи из университета Пердью и университета Айовы обнаружили в протоколах 4G и 5G новые уязвимости, которые позволяют перехватывать звонки и получать данные о местонахождении пользователей.