"Киевстар" анонсирует появление 4G в Харьковском метрополитене

4 июня, 2019, 17:51

Компания "Киевстар" планирует в ближайшее время начать предоставлять услуги мобильной связи четвертого поколения (4G) в Харьковском метрополитене

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Киевстар" в соответствии с законодательством Украины регистрирует все торговые марки, которые может использовать в рекламных целях. В частности, компания планирует уже скоро предоставлять услуги 4G в метро Харькова", - отметили в компании.

Ранее оператор подал заявку на торговую марку "Качественный 4g уже в метро". Соответствующее сообщение было размещено в реестре торговых марок Укрпатента, принятых к регистрации.