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Espreso.tvОбществоПритеснение бизнеса: работники Держгеонадр требовали с предпринимателей более $400 тыс, - Луценко

Притеснение бизнеса: работники Держгеонадр требовали с предпринимателей более $400 тыс, - Луценко

Криминальная группа и работники Держгеонадр требовали с предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"После получения соответствующего обращения ГПУ вместе с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали с поличным группу лиц из числа криминала и работников Держгеонадр, которые требовали с предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес", - отметил генпрокурор.

 

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