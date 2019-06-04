Притеснение бизнеса: работники Держгеонадр требовали с предпринимателей более $400 тыс, - Луценко
4 июня, 2019, 11:29
Криминальная группа и работники Держгеонадр требовали с предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
"После получения соответствующего обращения ГПУ вместе с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали с поличным группу лиц из числа криминала и работников Держгеонадр, которые требовали с предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес", - отметил генпрокурор.