Притеснение бизнеса: работники Держгеонадр требовали с предпринимателей более $400 тыс, - Луценко

4 июня, 2019, 11:29

Криминальная группа и работники Держгеонадр требовали с предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"После получения соответствующего обращения ГПУ вместе с ГБР Хмельницкой области и СБУ задержали с поличным группу лиц из числа криминала и работников Держгеонадр, которые требовали с предпринимателей более $400 тыс. за прекращение давления на бизнес", - отметил генпрокурор.