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Espreso.tvМирПремьер Италии пригрозил уйти в отставку из-за распрей в коалиции

Премьер Италии пригрозил уйти в отставку из-за распрей в коалиции


фото: REUTERS
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что готов уйти в отставку, если партии "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" из руководящей популистской коалиции не достигнут согласия
Об этом сообщает AFP.

"Я прошу обе эти политические силы сделать выбор и сказать, хотят ли они по-прежнему выполнять обязательства в рамках работы правительства", - заявил он. - "Если нет, я просто сложу свои полномочия".

Отношения между "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд" ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.

На выборах "Лига Севера" обошла партнеров по коалиции с результатом в 34% голосов. Впоследствии появились слухи о том, что лидер партии Сальвини может отказаться от коалиции.

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