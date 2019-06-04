Премьер Италии пригрозил уйти в отставку из-за распрей в коалиции
4 июня, 2019, 11:12
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что готов уйти в отставку, если партии "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" из руководящей популистской коалиции не достигнут согласия
Об этом сообщает AFP.
"Я прошу обе эти политические силы сделать выбор и сказать, хотят ли они по-прежнему выполнять обязательства в рамках работы правительства", - заявил он. - "Если нет, я просто сложу свои полномочия".
Отношения между "Лигой Севера" и "Движением пяти звезд" ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.
На выборах "Лига Севера" обошла партнеров по коалиции с результатом в 34% голосов. Впоследствии появились слухи о том, что лидер партии Сальвини может отказаться от коалиции.