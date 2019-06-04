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Espreso.tvОбществоПод Киевом произошел масштабный пожар на птицефабрике

Под Киевом произошел масштабный пожар на птицефабрике


фото: прес-служба ДСНС
На территории птицефабрики "Ясенсвіт" в отдельно стоящем цеху в г. Василькове случилось возгорание

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Отмечается, что для тушения пожара привлекли спасателей Василькова, пгт. Калиновка, Чабаны, Глеваха, Гребенки, города Фастов, Боярка и Вишневое.

Дополнительно направили спасателей города Обухова и с. Бышева.

По оперативным данным, площадь пожара отдельно стоящего цеха в г.. Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвіт" составляет 15 000 м. кв.

К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

По информации из собственных источников, предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

 

 

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