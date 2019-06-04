Под Киевом произошел масштабный пожар на птицефабрике
4 июня, 2019, 13:43
На территории птицефабрики "Ясенсвіт" в отдельно стоящем цеху в г. Василькове случилось возгорание
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
Отмечается, что для тушения пожара привлекли спасателей Василькова, пгт. Калиновка, Чабаны, Глеваха, Гребенки, города Фастов, Боярка и Вишневое.
Дополнительно направили спасателей города Обухова и с. Бышева.
По оперативным данным, площадь пожара отдельно стоящего цеха в г.. Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвіт" составляет 15 000 м. кв.
К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
По информации из собственных источников, предварительная причина возгорания - короткое замыкание.