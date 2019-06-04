Партия Вакарчука "Голос" отправляется в тур по Украине в брендированных автобусах

4 июня, 2019, 14:18

Партия Святослава Вакарчука "Голос" опубликовала снимок автобуса, на котором сторонники партии отправятся во всеукраинский тур

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Партия обнародовала фото брендированного автобуса "Голоса".

"Наши свеженькие автобусы уже готовы отправляться. Стартуем 7 июня из Киева!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда в поддержку партии Вакарчука отправится в агитационный тур в июне.

Отмечается, что всеукраинский "Тур змін" посетит более 300 городов и городков Украины.