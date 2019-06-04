Новый рейтинг УЕФА: какие позиции занимают "Шахтер" и "Динамо"

4 июня, 2019, 12:31

"Шахтер" и "Динамо" попали в топ-25 клубного рейтинга УЕФА, обновленного по итогам сезона 2018/19

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19, который рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

"Шахтер" занимает в классификации 16-ю позицию, "Динамо" идет 23-м. Лидерство в рейтинге сохранил испанский "Реал". Новый победитель Лиги чемпионов - английский "Ливерпуль" - 11-й, лондонский "Челси", который выиграл Лигу Европы - 9-й.

Рейтинг УЕФА

1. "Реал" - 146,000 очков

2. "Барселона" - 138,000

3. "Бавария" - 128,000

4. "Атлетико" - 127,000

5. "Ювентус" - 124,000

6. "Манчестер Сити" - 106,000

7. "Севилья - 104,000

8. ПСЖ - 103,000

9. "Арсенал" - 101,000

10. "Порту" - 93,000

11. "Ливерпуль" - 91,000

12. "Челси" - 87,000

13. "Боруссия" Дортмунд - 85,000

14. "Рома" - 81,000

15. "Наполи" - 80,000

16. "Шахтер" - 80,000

17. "Тоттенхэм" - 78,000

18. "Манчестер Юнайтед" - 78,000

19. "Зенит" - 72,000

20. "Аякс" - 70,500

23. "Динамо" - 65,000

63. "Днепр" - 24,000

117. "Заря" - 11,500

147. "Ворскла" - 5,000

148. "Мариуполь" - 2,000

149. "Александрия" 2,5000

150. "Металлист" - 2,000

151. "Олимпик" - 1,000

152 "Черноморец" - 1,000