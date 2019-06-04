Новый рейтинг УЕФА: какие позиции занимают "Шахтер" и "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19, который рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
"Шахтер" занимает в классификации 16-ю позицию, "Динамо" идет 23-м. Лидерство в рейтинге сохранил испанский "Реал". Новый победитель Лиги чемпионов - английский "Ливерпуль" - 11-й, лондонский "Челси", который выиграл Лигу Европы - 9-й.
Рейтинг УЕФА
1. "Реал" - 146,000 очков
2. "Барселона" - 138,000
3. "Бавария" - 128,000
4. "Атлетико" - 127,000
5. "Ювентус" - 124,000
6. "Манчестер Сити" - 106,000
7. "Севилья - 104,000
8. ПСЖ - 103,000
9. "Арсенал" - 101,000
10. "Порту" - 93,000
11. "Ливерпуль" - 91,000
12. "Челси" - 87,000
13. "Боруссия" Дортмунд - 85,000
14. "Рома" - 81,000
15. "Наполи" - 80,000
16. "Шахтер" - 80,000
17. "Тоттенхэм" - 78,000
18. "Манчестер Юнайтед" - 78,000
19. "Зенит" - 72,000
20. "Аякс" - 70,500
23. "Динамо" - 65,000
63. "Днепр" - 24,000
117. "Заря" - 11,500
147. "Ворскла" - 5,000
148. "Мариуполь" - 2,000
149. "Александрия" 2,5000
150. "Металлист" - 2,000
151. "Олимпик" - 1,000
152 "Черноморец" - 1,000
- Напомним, 1 июня "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов .